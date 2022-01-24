Bayraktar Akıncı TİHA’dan ilk ihracat sözleşmesine imza

İHRACAT performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük başarısının ihracat artışı olduğunu vurguladı. 420 bin uçuş saatini başarıyla geride bırakan Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını bildiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık. Sözleşme kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerini 2023 yılı içinde teslim edeceğiz. Tüm projelerini kendi öz kaynağı ile yürüten Baykar, gelirlerinin yüzde 85'ten fazlasını ihracattan elde ediyor."