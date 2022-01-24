‘Gıda Çarşısı’na yeni yer için desteğe hazırız’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Gıda Çarşısı" olarak bilinen Yenişehir Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Saygılı ve Nasır, Gıda Çarşısı'nın uygun bir yere taşınması gerektiğini belirtti. Çarşı esnafı, toplantıda trafik ve ulaşım sorunları başta olmak üzere otopark, güvenlik, umumi alanların olmaması ve mal tedariki konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Saygılı, 40 yıllık geçmişiyle Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Yenişehir Ticaret Merkezi esnafının ahilik duruşuyla Anadolu sermayesinin büyük gücü olarak örnek teşkil ettiğini vurguladı.

KOOPERATİF ÖNERİSİ

Saygılı, "Bugün 650 dönümlük bir alanda, 3 bin 350 dükkânıyla, yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayan merkez bölgede sıkışmış, alt ve üst yapı eksikliği ile ulaşım sorunları en üst seviyeye çıkmış durumda. Esnafımızın, hükümetimiz ve iş dünyasından talep ve beklentileri bizim için önemli. Çarşıdaki sorunların çözüme kavuşması için çalışacağız. Gıda Çarşısı'nın şehrin içerisinden çıkartılarak uygun başka bir yere taşınması elzemdir. MÜSİAD İzmir olarak esnafımızın yanındayız, şehrimizin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Nasır ise Gıda Çarşısı'nın en büyük sorunlarından birini hallettiklerini ve çarsıya 24 metrelik bir battı-çıktı yapılacağını belirterek, bundan sonra da esnafa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Nasır, "Kooperatif kurup yer arayışına girerseniz hükümet olarak yanınızda olacağız" diye konuştu.