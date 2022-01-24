Reçel, marmelat ihracatı 56 milyon dolar getirdi

TÜRKİYE'DEN geçen yıl 56 milyon dolarlık reçel, jöle ve marmelat ihracatı gerçekleştirildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarına göre, bu alandaki üreticiler geçen yıl 145 ülkeye dış satım yaptı. Sektör temsilcileri, ihracatı 2020'ye göre yüzde 24 artırarak 45 milyon 185 bin dolardan 56 milyon dolara yükseltti. Reçel, jöle ve marmelat üreticileri 2021'de en fazla dış satımı Irak'a yaptı. İkinci sıradaki Hollanda'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 79,24'lük artarken, 111 ülkeye de sirke satıldı.