Yabancı turist kış tatili için Türkiye’ye geliyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de kar kalitesi ve pist altyapısıyla öne çıkan kayak merkezlerinin, vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da son yıllarda artan oranda tercih edildiğini belirterek, "Bununla birlikte kış döneminde öne çıkan termal turizm, üçüncü yaş turizmi, spor turizmi gibi alanlarda da Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip" dedi. Bağlıkaya, "Yurt dışından erken rezervasyon talepleri 2021 yılına göre yüzde 50'nin üzerinde arttı" ifadelerini kullandı.