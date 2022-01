Doğalgazda Acem oyunu

İran, 20 Ocak itibariyle Türkiye'ye verdiği doğalgazı teknik bir arıza sebebiyle 10 gün boyunca kısıntıya uğratacağını açıklarken, BOTAŞ konunun içyüzünü araştırmak için ülkeye heyet gönderdi. Yapılan ilk belirlemelerde teknik bir arızaya rastlanmazken, ülkede çetin geçen kış şartları sebebiyle Türkiye'ye gaz akışının durdurulduğuna yönelik tespitlerde bulunuldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İran'ın, kontratımızda yazılı olan basınçla ilgili şartları tutturamadığını görüyoruz" derken, konunun İran tarafından çözüme kavuşturulmaması halinde konunun ileride uluslararası tahkime taşınacağı da öğrenildi. Bölgeye giden BOTAŞ heyetinin yaptığı ilk belirlemelerde teknik bir arızadan öte, İran'ın artan iç talebi karşılamak üzere gazı kullandıkları tespit edildi.

YALAN HABER OPERASYONU

İran'ın kontratlar gereği Türkiye'ye günlük 28 milyon metreküp doğalgaz göndermesi gerekirken, şu an düşük barda yalnızca günlük 1-2 milyon metreküp doğalgaz gönderiyor. İran'ın yükümlülüklere uyduğunu ileride iddia etmek için düşük miktarda da olsa gaz vermeyi sürdürdüğü üzerinde durulurken, eğer bu durum İran tarafından suiistimale dönüşürse Türkiye'nin konuyu uluslararası tahkime taşıması bekleniyor. Öte yandan Türkiye tarafındaki kompresörlerin arızalı olduğu veya Türkiye'nin İran'a doğalgazın parasını ödemediğine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan yalan haber operasyonlarının da belirli çevrelerce bilinçli olarak gündemde tutulmaya çalışıldığı ifade edildi. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen enerji gündemli istişare toplantısına katıldı.

TAM KAPASİTE ÖNERİSİ GELDİ

Enerji Bakanı Dönmez toplantıda İran'ın kontratta yazılı olan doğalgaz basıncı ile ilgili şartları tutturamadığını belirterek, "İran bize bir kaçak olduğunu söyledi. Bizim yaklaşımımız bu kaçağın bir müddet tehir edilmesi, kış şartlarının atlatılmasından sonra tamiratın yapılması yönündeydi. Onlar bu riski alamayacaklarını söylediler. Geçmişte İran ile düşük sevkiyatlar sıkıntısı da yaşamıştık. Bunu vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize hissettirmeden çözmüştük. Gelinen noktada, iş dünyamızla bu süreci en az hasarla atlatmak için çalışıyoruz. Biz ilk başta, 10 günlük süreçte yüzde 40'lık kesintiyle atlatabiliriz demiştik. Sanayicilerimiz, yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulundu. Biz de buna göre planlamamızı yaptık" dedi. Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuya hassasiyet gösterilmesini rica eden görüşmesi oldu. Bu süreci en kısa şekilde atlatmaya çalışacağız" dedi. Dönmez, "Bakanlık olarak, vatandaşı karanlıkta, soğukta bırakmamak için kontratların tamamını yeniledik, eksik olanları da spottan tedarik ederek kapatmıştık. Şu anda İran hariç diğer giriş noktaları tam kapasite çalışır durumda" şeklinde konuştu.

3 SEKTÖRDE KESINTI YOK

BOTAŞ, dün gece kritik enerji zirvesi sonrasında; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdığını işletmelere duyurdu. BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi. BOTAŞ'tan iletilen mailde doğalgaz kısıntısına ekmek üreticilerinin dahil olmadığı da belirtildi.

'HEP BERABER ATLATACAGIZ'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İran gibi büyük bir tedarikçinin bir anda doğalgazı kesmiş olması elbette sıkıntılar getiriyor. Bunları hep beraber atlatmaya çalışacağız. Bu noktada üretim kayıpları olacak bunu biliyoruz. Bunun haricinde, yaptığımız planlamada makine teçhizatında zarar görecek olan varsa, ya da hammaddesi bozulacak sektörler varsa bunları duymak istiyoruz. Bakanlık olarak sektörlerin sıkıntıları ile ilgili her zaman teyakkuzdayız, bu süreçte de teyakkuzda olduk" dedi.

