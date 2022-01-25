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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi

İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.