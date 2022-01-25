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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi

İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışmaların devam ettiğini belirten Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.

25.01.2022, 10:29

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor! THY saat verdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.

Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.