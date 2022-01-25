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Haberler Ekonomi Köprübaşı'na baraj müjdesi

Köprübaşı'na baraj müjdesi

25.1.2022

Köprübaşı’na baraj müjdesi

MANİSA Köprübaşı'nın ilk barajı olan Döğüşören Barajı tamamlandı. Su tutulmaya başlanan baraj, 1970 dekar araziye can suyu verecek, bölge üreticisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacak.

GÖRDES'TE DÜŞÜŞ OLDU
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajdan en kısa sürede bölgeye su vermek istediklerini söyledi. Öte yandan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, geçen yıla kıyasla İzmir'deki barajların doluluk oranlarında artış olduğu gözlendi ancak Gördes Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 0,26'ya kadar geriledi.