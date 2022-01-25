Kripto paraların asıl kazananı operatörler

Kripto paralar konusunda duayen isimlerden biri olan elektronik mühendisi ve kriptolog Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, İzmir'de katıldığı konferansta şu anda 30-32 bin dolar seviyelerinde olan 1 Bitcoin'in 2023 yılında 150 bin dolara çıkarılacağını söyledi. Prof.Dr. Koç, kripto parayı yüksek kar getiren ve bir üretim varmış gibi gösterilerek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi olan ponzi sistemine benzetti.

PONZİDEN DAHA KÖTÜ

Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi'nin Balçova Termal Otel'de düzenlediği "Kripto Para Ponzi Mekanizması mı?" adlı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Koç, Bitcoin sisteminde "madenci" denilen kimliği belli olmayan operatörler tarafından kripto para üretildiğini ve bu görevden dolayı yüzde 2 oranında ödül aldıklarını kaydetti. Hatta bu sistemin ponziden daha kötü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Bitcoin çöktüğü zaman paraları geri ödeyecek bir yaptırım ve sistem de yok, bir devlet de yok. Kim ne ödeyecek. Gerçekte bir yatırım söz konusu değil. Aslında bitcoin ponziden daha kötü. İnsanları soyuyorlar" dedi. Bitcoin sisteminin henüz bankalar tarafından kontrol edilemediğini belirten Koç, şunları söyledi: "ABD'nin 30 trilyon dolar borcu var. 5 trilyon dolar da yıllık vergi geliri var. Bu borcu ödeyemez. Bunun yerine bitcoin konuldu. Böyle bir hayal kuruldu. Bitcoin katilsiz bir cinayet ortada katil yok. Madenciler diyeceksiniz ama bunlar kim belli değil." ■ TOLGA TEKİN