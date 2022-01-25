Yarıyıl tatilinde Ege’de turizm canlandı

EGE Bölgesi'ndeki turistik lokasyonlarda yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanırken, termal otellerdeki rezervasyonlar arttı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir yarıyıl tatilinin turizm sektörüne can suyu olduğunu belirterek, "Yarıyıl tatillerinde yalnızca kayak merkezleri tercih edilmiyor. Çeşme'deki beş yıldızlı otellerin büyük çoğunluğu spa, hamam, sıcak havuz ve termal özelliklerle donatılmış durumda. Rezervasyon oranları yüzde 80'e ulaştı" dedi.

YOĞUNLUK ARTACAK

SÖMESTR tatili nedeniyle pek çok kişi kayak merkezlerini tercih ederken, Ege'deki turistik ilçeler sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Demir, "Türkiye'nin pek çok ilinde yollar kapalı ancak Ege'de böyle bir durum söz konusu değil. Ege'deki otellerimizde rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor. Çeşme'yi daha çok yaz turizmiyle tanıyoruz ama Çeşme'nin kış turizmi de var. Balçova bölgesinde de termal olanaklar mevcut. Bu otellere baktığımızda yalnızca iş amaçlı değil, tatil amaçlı gelen konuklarımızın da olduğunu görüyoruz. Şu anda Ege'de ışıl ışıl bir hava var. Sıcaklıkların yükselmesi de bölgedeki yoğunluğu arttıracaktır." diye konuştu.