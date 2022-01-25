Zam farkları 27 Ocak’ta hesaplarda

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı yatırılıyor. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı, 2021 ek ödemeleri 27 Ocak'ta hesaplarda olacak. Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık zam farkı kapsamında yaklaşık 13.7 milyarlık ödeme yapılacak. Memurların Ocak-Temmuz aylarında alacağı 14 günlük maaş farkı 800-1000 lira arasında olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin vatandaşın aylıklarında oluşan farkların 27 Ocak'ta yatırılacağını duyurdu. Buna göre, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları aylıkların alındığı banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak. Aylıklarını her ay alanlara, Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık- Ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, OcakŞubat- Mart döneminde alanlara da 3 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi 3 milyar 648 milyon 11 bin lira olarak hesaplandı.

SSK, BAĞ-KUR'DA ÖDEME

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira oldu. Maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira, 2 olanlara 8 bin 476 lira, 3 olanlara 7 bin 298 lira, 4 olanlara 6 bin 592 lira, 5 olanlara 5 bin 886 lira, 6 olanlara 5 bin 179 lira ödenecek. Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.

800-1000 LIRA FARK

OCAK-TEMMUZ aylarında oluşan 14 günlük maaş farkları genel olarak ay sonuna doğru ödeniyor. Bu maaş farklarının 800 ile 1000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Emekli Sandığı Kanunu'na göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı bu yıl 4 bin 289 lira olarak belirlendi. Bu yıl en yüksek devlet memuru aylığı Ocak ayı itibariyle 32 bin 815 lira oldu. Kamu çalışanlarına tayın bedeli (yiyecek-içecek yardımı) 495 lira, huzur hakkı 2 bin 119 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı tutarı 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 10 bin 848 lira, sözleşmeli personelin ücret tavanı 12 bin 886 lira, mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı 10 bin 437 liraya çıktı. Emekli olacak kamu personeline verilecek yol tazminatı 3 bin 167 lira, mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı 2 bin 684 liraya yükseldi.

HAZAL ATEŞ