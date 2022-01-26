Borç nedeniyle kesinti yapıldığı iddiası asılsız

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ), yapılan açıklamada, doğalgaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin, "Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğalgaz talebini karşılamak adına doğalgaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

MUHALEFETİN YALANI

Açıklamada "Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi" iddialarına yönelik şunlar kaydedildi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğalgaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğalgaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır" denildi. İran'ın Türkiye'ye verdiği gazı 10 gün süreyle kesintiye uğratacağını açıklamasının yankıları sürerken, muhalefetin de bu konuyu ülke çıkarları aleyhine kullanmak için fırsat bilmesi ve çeşitli yalanlarla kamuoyunu yönlendirme çabaları yine boşa çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP'nin başını çektiği iftira odaklarının tüm iddialarına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın İran da dahil olmak üzere hiçbir gaz tedarikçisine borcu bulunmadığı, Türkiye tarafında gaz akışının sağlanması konusunda herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA