  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çanakkale'de vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Çanakkale'de vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'de 7 adet taşınmazı kiraya verecek.

26.01.2022, 09:48

Çanakkale’de vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'de 7 adet taşınmazı kiraya verecek.

2 adet konaklama yeri ve kamping alanı, mesken, 3 adet büro ve yurt binası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

İhale 1 Şubat 2022 tarihinde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 4 adresindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...