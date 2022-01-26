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Son dakika: THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi....Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.