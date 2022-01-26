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Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

Son dakika: THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

Son dakika haberi....Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

DHA

26.01.2022, 10:19

Son dakika: THY’den uçuşlarla ilgili açıklama

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.