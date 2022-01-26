Son dakika: THY’den uçuşlarla ilgili açıklama

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.
Istanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 26, 2022
Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı.
Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz.⤵️
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