Devletten 259 milyon liralık destek daha

HÜKÜMET, üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 259 milyon lira daha ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Şartlı Eğitim Yardımı' ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını ayrıca 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız" ifadesini kullandı. ■ ANKARA

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