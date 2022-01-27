"Enflasyon tek haneye düşecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeni ekonomik programı bir takvime bağlamayacaklarını, yapılacak uygulamalar olgunlaştıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıp hızla uygulamaya konulacağını söyledi. Bakan Nebati, önümüzdeki dönem döviz kurlarında düşüş beklediklerini, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti.

Nebati milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde, yeni ekonomik program kapsamında önümüzdeki günlerde atılacak adımları tek tek sıraladı.

Nebati şu mesajları verdi: ● Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine (51.5 milyar lira) Hazine'den transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi olanakları genişleyecek. Bu krediler üretim ve istihdam getiren yatırımlar için kullanılacak. ● Türk lirasının güçlenmesi, dövize yönelişin azaltılması için alternatif yatırım kaynaklarının oluşturulması kapsamında yeni enstrümanlar devreye sokulacak. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. ● Merkez Bankası uzun vadeli repo uygulaması üzerinde duruyor. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergi düzenlemeleri gündemde. Bankaların sanayiciye daha fazla kredi açması için önemli adımlar atılacak.

İLK GÖRÜŞME LONDRA'DA

● Biz bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek. ● Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40 civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşecek. Yıl sonunda baz etkisiyle % 30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz. 2023 baharında da tek hanelere düşecek. ● Doğrudan yabancı yatırımların önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Türkiye'ye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurtdışına (Londra) bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılar ile görüşeceğiz. Yeni ekonomik modeli anlatacağız. ● Yeni enstrümanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz. ■ ZÜBEYDE YALÇIN