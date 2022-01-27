Firmalara 60 milyarlık yeni kredi imkanı

EKONOMİK büyümeye katkı vermeye devam eden Kredi Garanti Fonu (KGF), 503 bin firmaya 716 milyar liralık kredi kullandırırken önemli bir atağa daha geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında reel sektöre 60 milyar liralık yeni kredi imkânı sunulacak. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Çalışmaları tamamladık, Bakanlıkla mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik" Kredi Garanti Fonu destekli paketin hazırlıkları tamamlandı. TOBB ve KGF işbirliği ile düzenlenen seminerde 650 oda ve borsa üyesine, güncel Hazine destekli kefalet paketleri, özkaynak ve yurtdışı kaynaklı destek paketleri anlatıldı. KGF Başkanı Özegen, "Faaliyet gösteren her 2 firmadan 1 tanesi KGF kefaletiyle uygun koşullu krediye ulaşmış oldu. Artık yeni nesil KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Daha çok proje odaklı bir KGF kefaleti mekanizmasını önümüzdeki günlerde işletmelerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

■ HAZAL ATEŞ