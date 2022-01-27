Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan (tmy) işçi alacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecektir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.