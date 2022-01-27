Tesla, Ege’de 3 kentte şarj istasyonu kuracak

Dünya elektrikli araç üretim devi Tesla, internet sayfasındaki şarj istasyonları sayfasına Türkiye'de 10 ayrı şehirde şarj istasyonu konumu ekledi. Tesla'nın resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listede Ege'den 3 şehir bulunuyor.

4 MODELİ SATILACAK

Dünya devi firmanın Türkiye listesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya şehirleri yer alıyor. Öte yandan Tesla'nın halihazırda ABD ve Avrupa pazarlarında satışına devam ettiği Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye'de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı. Tesla iş ilanlarında ofis müdürü ve iki satış danışmanı arandığı görülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUĞU OLDU

TESLA ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olmuştu. Tesla, Türkiye'de Tesla Motorları şirketini faaliyete geçirdi. Türkiye'deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları'nın Türkiye- Irak CEO'su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer'i transfer etti.

KAZIM YÖRÜKÇE