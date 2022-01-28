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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik 104 personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik 104 personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli 104 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Şubat 2022 olarak duyuruldu.

28.01.2022, 10:36

Jandarma ve Sahil Güvenlik 104 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda,"Jandarma Genel Komutanlığına "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kuramlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecek." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...