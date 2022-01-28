Memur ve emeklileri zam farkını aldı

MİLYONLARCA memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı dün hesaplarına yatırıldı. Memur ve memur emeklileri yaklaşık 13.7 milyarlık ödemelerine kavuşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece canlı yayında kamu işçilerine artış müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, "Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde iki buçukluk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inandığını ifade etti.

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