Cam ihracatına sınırlama getirilmeli

Camdaki aşırı fiyat artışı başta inşaat olmak üzere birçok sektörde üretimin yavaşlamasına neden olurken, Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, başta inşaat firmaları, mobilya ve dekorasyon üreticilerinin ürün bulumadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

FAHİŞ FİYATLAR VAR

KAHRAMAN, "Camlar plaka halinde doğrudan yurt dışına satıldığı için fabrikalar ihracatını artırıyor ancak iç piyasada esnaf ve zanaatkarlar cam bulamıyor. Firmalar fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Hammadde statüsündeki cam, sunta, mdf, çimento ve demir gibi ürünlerin ihracatı Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde iç piyasa dengeleri gözetilerek yapılmalı. Camın plaka halinde ihracatına sınırlama getirilirse bir çok sektörde üretim artacak ve piyasada rahatlama yaşanacaktır" dedi.

FIRSATÇIYA DENETİM YAPILSIN

CAM ihracatına sınırlama getirilmesi halinde iç piyasanın talebininin karşılanacağını ifade eden Kahraman, "Fahiş fiyatlar ile ilgili elimizde son 2 yıla ait faturalar var. Yüzde 370'e varan zamlar var. Bu artış girdi ve enerji maliyetleri ile açıklanamayacak kadar yüksek. Fırsatçılar etkin bir şekilde denetlensin, tekelleşme riski var mı incelensin. Camdaki köpüğün nedeni maliyet mi yoksa kartelcilik mi? Bu araştırılmalı. Piyasaların dengesini sağlamak için stratejik sektörlerde fabrika kurmak isteyenlere sağlanan teşvikler arttırılmalı. Kamuda TOKİ gibi cam, çimento fabrikaları kurulursa rekabet ortamı oluşur. İhracat hızını artırarak devam eder" ifadelerini kullandı.



ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

İSTANBUL Aynacılar ve Cam Eşya İmalatçıları Odası'nın Şişecam fabrikasının önünde fahiş fiyatları protesto ettiğini belirten Kahraman, "Camdaki bu sorun daha da büyümeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizden çözüm bekliyoruz. Fiyat farklılığını ortaya koyan faturaları bir dosya halinde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ileteceğiz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN