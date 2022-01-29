İzmir ve Antalya’da ‘zirai don’ nöbeti

Aydın'ın Efeler ilçesinde ejder meyvesi üreticileri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle don tehlikesine karşı günlerdir seralarında nöbet tutuyor. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin zirai don nöbetinde seralarında soba yakan çiftçilerle bir araya geldi. Efeler'in Işıklı, Gölhisar ve Umurlu mahallelerinde üreticileri gece yarısı ziyaret eden Şahin, "Her zaman üreticimizin yanındayız. Yaklaşık 1 dönüm alandan 100 bin lira gelir elde ediliyor. Oldukça cazip olan bu üretimin artması için 30 olan sera sayısı artacak. Salep, yaban mersini, kuşkonmaz gibi ürünleri destekleyeceğiz" dedi. Öte yandan örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da, son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ürünleri korumak isteyen üreticiler, seralarda ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yapıyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE