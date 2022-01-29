Kooperatiflere 200 bin lira hibe desteği

Ekonomik kalkınmada önemli görev üstlenen ve bugün sayıları 30 bini geçen kooperatiflere hibe desteği yağıyor. Başvuru yapan proje sahiplerine 200 bin liraya kadar karşılıksız destek verilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 yıllarında kooperatiflere aktarılan hibe desteği tutarının 28.5 milyon lirayı aştığını ifade etti.

BAŞVURU HALKBANK'A

HALKBANK kaynaklarından esnaf ve sanatkâra son üç yılda kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 95.8 milyar lirayı aştığını anımsatan Bakan Muş, "Bakanlığımızca kooperatiflere ve ortaklarına kredi desteği verilmiyor. Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında esnaf ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanım imkânları sunuluyor. Doğrudan bankaya başvurmak suretiyle ve Bakanlığımızca kuruluş izni verilen kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle söz konusu imkânlardan yararlanmak mümkün" dedi.

KOOPERATİFÇİLİK Proje Destek Yönetmeliği kapsamında kooperatiflerin sunduğu proje başvurularında 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.

■ HAZAL ATEŞ