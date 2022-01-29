THY’den önemli duyuru! O seferler iptal edildi

Türk Haval Yolları (THY) İstanbul - New York arası yapılacak olan seferlerin yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada;

"New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.