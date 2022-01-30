Sosyal yardım ödemeleri arttı

Hükümet, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2 bin 354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de bin 649 TL'ye yükseltti. Binlerce yaşlı, engelli ve sosyal destek alanlara müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Yeni düzenlemeler şöyle: Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den bin 298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

SİLİKOZİS AYLIĞI 2382 TL

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının bin 819 TL'den 2 bin382 TL'ye çıktığını açıkladı.

EVDE BAKIM 2354 OLDU

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 TL'den 2 bin 354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

SED ÖDEMELERİ ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması bin 964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı" dedi.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERE DESTEK

UYGULANAN sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı bireylerin de sosyal hayata entegrelerinin sağlandığını belirterek şunları söyledi: "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 1.298 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bin 649 TL'ye yükseldi."

■ FATMA GÖKSU/ ANKARA