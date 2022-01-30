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Haberler Ekonomi Tesla’nın şarj istasyonu kararı İzmir'i sevindirdi

Tesla’nın şarj istasyonu kararı İzmir'i sevindirdi

30.1.2022

Tesla’nın şarj istasyonu kararı İzmir’i sevindirdi

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kentte süper şarj istasyonu kurma kararını sevindirici bulduklarını söyledi.

Elon Musk'ın kurduğu Tesla'nın internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarına ilişkin konumlarını güncellemesiyle, elektrikli araç talepleri tekrar gündeme geldi. Kendilerinin de elektrikli araçlardan yana olduklarını söyleyen Anık, "ÖTV sorunu çözülürse ve şarj istasyonları yaygınlaşırsa, şoförler esnafı olarak biz acilen elektrikli araçlara geçeriz" dedi.