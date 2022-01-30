TL mevduatına vergi istisnası

YABANCI para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergilendirmeden muaf olacak.

VERGİ İSTİSNASI

YENİ kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde TL payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını liraya çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

ALTININI DÖNÜŞTÜREN KAZANACAK

KURUMLARIN, altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığını, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, bu hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.