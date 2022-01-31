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Haberler Ekonomi Beykoz Üniversitesi akademik personeller alacak

Beykoz Üniversitesi akademik personeller alacak

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü; öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

31.01.2022, 10:28

Beykoz Üniversitesi akademik personeller alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alacağını bildirdi.

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...