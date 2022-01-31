Çeşme sakızı için arazi tahsisi şart

İzmir Çeşme'de 3 bin yetişkin sakız ağacından bu yıl 50 kilo damla sakızı üretildi. Sakızın dünyada sadece Sakız Adası ve Çeşme yarımadasında üretilebileceğini belirten üreticiler, pazarın hakimi Yunanistan'la rekabet için bu rakamın yeterli olmadığını söyledi. Coğrafi işaret başvurusunda bulunulan Çeşme sakızında üretim artışı için arazi tahsisinin şart olduğunu ifade eden üreticiler, "Konuyu ağzımızda 20 yıldır sakız ettik ama uygulamaya geçemedik. Artık icraata geçelim" dedi. Üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, "Tarımsal amaçlı tahsis, Çeşme'de verilmiyor. Tahsis alamadığımız için fidanlarımızı toprakla buluşturamıyoruz. Çeşme'nin en büyük gelir kaynağı damla sakızı olabilir" ifadelerini kullandı.