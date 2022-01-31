Ege Toros’un 2023 yılı hedefi 50 ülkeye ihracat

MUŞ'TAN 1990'lı yılların başında vatani görevini yapmak için İzmir'e gelen genç iş insanı Suphi Toros'un merdivenleri teker teker çıkarak bugün 200'e yakın kişiye istihdam yaratan, 36 ülkeye ihracat yapan Ege Toros şirketler grubunu yaratması filmlere konu olacak türden. Başarma ve yükselme hırsı olan Toros, Bornova 1. Sanayi Sitesi'nde küçük bir depo kurarak dev şirketin ilk temelini attı. Toros iki yüklemeci ve bir satış temsilcisi ile Ege Toros Boru profili şirketini kurdu. Ardından Gaziemir'de hurda demir işine başladı.

AVRUPA'NIN LİDERİ

Şirket 2001'de Ege Toros Boru Profil Sanayi ve Ticaret şirketi olarak kurumsal bir yapıya kavuştu. 2005 yılında İzmir Kemalpaşa'da, 2010 yılında Menderes'te yeni atılımlarla İzmir ekonomisine değer katmaya devam etti. İş insanı Suphi Toros 2019'da yapı grubu SCC Toros Çelik Yapı A.Ş'yi kurdu. Torbalı'da 28 yılı aşkın süredir devam ettirdiği ticari hayatına sandviç panel, trapez hattı, abkant, giyotin ve endüstriyel üretim yatırımını da ekleyerek, sanayide dev bir şirketin patronu oldu. Üretimi ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Suphi Toros ve ekibi en büyük hedeflerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını 2023'te 36'dan 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi. Ege Toros Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Toros, iki oğlu Cem ve Cihan Toros ve başarılı yöneticileri ile çalıştıklarını belirterek, "2022 ve 2023'de hedefimiz Ege Toros ailesi olarak yeni yatırımlara büyümek ve yeni istihdam yaratmak. Avrupa'nın en büyüğü olma hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL