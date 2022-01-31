Kur korumalı mevduat hesabı 224.6 milyarı geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerin döviz hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüştürmelerine yönelik modeli örneklerle anlattı. Şirketler elindeki dövizi bozdurup TL mevduatı hesaba geçerlerse kurumlar vergisi istisnasından yararlanıyor. Kur korumalı mevduat hesabında döviz hesaplarından dönüşen tutar Cuma günü itibariyle 72.3 milyar lira olurken, toplam büyüklük 224.6 milyar lirayı geçti. Bu bakiyede 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89.9, 22.6 milyar lira, tüzel kişilerin payı da yüzde 10.1'e ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek kişiler için 20 Aralık'ta açıkladığı kur korumalı TL dönüşüm hesapları 11 Ocak'ta şirketler için de getirildi. Resmi Gazete'de 29 Ocak'ta yayımlanan yasal düzenleme ile döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası imkanı sağlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin tebliğ taslağı yayınladı. Dördüncü vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar ve bu dönem sonrası 18 Şubat-31 Aralık tarihine kadar TL'ye çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulamasına açıklık getirdi.

BİLANÇO ESASINA GÖRE

Buna göre mükelleflerin 31 Aralık tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak'tan itibaren (bu tarih dâhil) açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükellefleri de 31 Aralık itibariyle bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarıyla 1 Ocak'tan itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla bu istisnadan yararlanabilecek. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir vergisi mükellefleri de aynı şartlarla bu istisnadan faydalanacak. Alacaklar ve verilen avanslar gibi hesaplarda izlenen yabancı paralar bu kapsamda istisnaya konu edilemeyecek.

KUR FARKI KAZANÇLARI

Gelir İdaresi'nce verilen örneğe göre 31 Aralık 2021 itibariyle bilançosunda 1 milyon dolar olan şirket 14 Ocak 2022'de 6 ay vadeli ve yüzde 15 faizle hesabını dönüştürmüş olsun. 2 Şubat 2021'de alınan 1 milyon dolar 4. geçici vergi dönemini ilgilendirdiği için 1 Ekim 2021 tarihli 8.84 ve 31 Aralık 2021 tarihli 12.98 liralık kur dikkate alınacak. Şirketin 4. geçici vergi döneminin son beyan günü olan 17 Şubat 2022'ye kadar dövizini TL'ye dönüştürerek korumalı TL mevduatta değerlendirdiği için 4 milyon 140 bin lira kur kazancı için istisna uygulanabilecek.



"SEN KAZAN TÜRKİYE DE KAZANSIN"

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Merkez Bankası tarafından "Korumalı Türk lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesabıyla vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın" dedi.



TL'Yİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR SÜRECEK

BAKANLIK, bu yıl finansal istikrarın geliştirilmesi için Türk lirasının güçlendirilmesi, faizsiz finans alanındaki düzenlemeler ve finansal teknolojinin kullanımının artırılmasına öncelik verecek. İç borçlanmada sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanmanın payı azaltılacak. Tahvil Garanti Fonu oluşturularak reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak. Yatırım taahhütlü avans kredileri, yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye oturtulacak.

HAZAL ATEŞ