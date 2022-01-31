Ülkemiz tedarik zincirinde önemli bir fırsat yakaladı

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) kurulduğu 1990 yılından bugüne ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesi, kaliteli çalışmanın teşviki, dış piyasada rekabet olanaklarının arttırılması ve çağdaş kalite felsefesinin etkinlik kazanması için çaba gösteriyor. Bu konuda çeşitli projeleri uygulamaya koyan KALDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, Hafta Başı sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. Türkiye ve İzmir ekonomisinin 2021 yılını, 2022 yılı beklentilerini Yeni Asır'a anlatan Dr. Senem Kılıç, pandemiyle birlikte kaynaklara erişim probleminin yoğun hissedildiği dönemde İzmir'in dayanışmasıyla ön plana çıktığını belirtti. Türkiye'nin önünde önemli fırsatların olduğunu belirten Kılıç, "Arz-talep dengesindeki temel ekonomik kuramı Çin'i tedarikçi ülke konumundan çıkartıp, ana oyuncu ülke yapacak. Ancak Çin'deki daralma bizim için fırsat oluşturuyor. AB'nin şu anda tedarik zincirinde en önemli fırsat ülkesiyiz. Bunu değerlendirebilirsek bu ortamdan büyüyerek çıkarız" diye konuştu.

İZMİR İYİ SINAV VERDİ

2021'de Türkiye ve İzmir ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirir misiniz?

Türkiye dünya ölçeğinin üzerinde büyümesini tamamlayan bir ülke görünümü verdi. Yaşanan daralmadan İzmir de payını aldı. Bence İzmir, dayanışması yüksek bir kent olarak bu sınavı en iyi veren kentlerden biridir. İzmir ulaştırma faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Bu şirketlerin çoğu KAL

DER üyesi. Ekonominin nabzını yakın ve sıcak tutan bir derneğiz. Yönetim kurulumuzda her sektörden temsilci şirketler var. Sağlık, ulaştırma, hizmetler ve beyaz eşya sektörleri büyüdü. 2021 yılı 2020'ye göre çok daha iyiydi.



2022'denbeklentileriniz nelerdir?

Sağlıkla ilgili problemleri biraz daha yaşayacağız gibi görünüyor. Biz süreci Sağlık Bakanlığıyla beraber çok iyi götürdük. İkinci konu muz enerji ve kaynaklara erişim. Mart ayı itibariyle gıdaya erişim problemi ve gıda fiyatlarındaki yükseliş bizi biraz yoracak gibi görünüyor. Tarım politikalarının yeniden gündeme alınmasıyla ilgili açıklama yapacağız. Enerjiye erişim sorunu aşılmalı. Sanayiciyi ürkütmemek gerekir. 2022'de temel konumuz

sanayicinin motivasyonunu oyunda tutmak olacak. Önümüzde bazı fırsatlar da var. Arz-talep dengesinde ki temel ekonomik kuramı Çin'i global anlamda ana oyuncu ülke yapacak. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. AB'nin tedarik zincirinde en önemli fırsat ülkesiyiz. Bunu iyi değerlendirip büyü

büyümemizi daha da yukarı çekebiliriz.



BÜYÜMEMİZ İVME KAZANIR

Son olarak ne gibi önerileriniz olacak?

ZOR bir dönemden geçildi ama Türkiye Kovid-19'a rağmen hızlı büyümesini sürdürdü. Hafızalara kazınacak çok güzel çalışmalar da yaptık. Teknolojide, sağlıkta 2020 ve 2021'de iyi ilerledik. Ne olursa olsun yerli otomobilimiz TOGG çıktı, kendi adına şovunu yaptı. Teknoloji ve sanayide, savunma sanayiinde ve sağlık sektöründe büyüdük. Bu dönemde Türkiye önemli bir sınav verdi. Uzlaşıyla beraber sinerji yaratacağımız bir ülke hayal ediyorum. Zorluklara göğüs gerelim, buradan çıkacak sinerjiye ülkemizin ihtiyacı var. Çin'deki daralmanın Avrupa Birliğine yakın olan bir ülke olan Türkiye'yi ekonomik açıdan büyüteceği görülüyor. Bu sınavı iyi verirsek, iç çekişmelerden kurtulursak büyümemiz ivme kazanır.



GENÇLER İÇİN PROJELER

■ KALDER hangi vizyonla hizmet üretiyor?

KALDER 30 yıllık bir dernek. Türkiye'de bugün sanayiye yön veren neredeyse büyük 500 kuruluşun yüzde 60-70'i KALDER üyesi. Sanayi kuruluşlarının, Türkiye'ye yön veren kuruluşların KALDER üyesi olması bizi yukarı çıkarıyor. Benim başkan olduğum dönemde gençlere çok dokunduk. Üniversitelerle çok bağımız oldu. GENÇKAL organizasyonumuzla üniversitlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri istihdama ve topluma hazırlanıyor. GENÇKAL'a bu sene KALDER kendi tarihinde ilk defa mentorluk verdi. Günlük politikalarla asla hareket etmedik. Yaptığımız her şey çocuklara değiyor. Onun için Minik Kaliteciler Projemiz ilkokul çağındaki çocuklara dokunan bir proje.

MERT ALPDÜNDAR