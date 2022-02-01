İhracat 2021’de yüzde 32,8 arttı

TİCARET Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat da yüzde 29,9 yükselerek 29 milyar 70 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı. İhracat, Ocak-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,6 artışla 271 milyar 424 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 7,5 azalarak 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 83'e çıktı. İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada yer aldı.

DİĞER