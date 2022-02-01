Otoyolu işleten firma geçiş ücretlerini iade etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu şirket Kuzey Marmara Otoyol (KMO) işletmesine 6,8 milyon lira ceza verdi. Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti. KMO, mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini bildirdi.

KUZEY Marmara Otoyolu'ndaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'nin işletmecisi ICA tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi: "24-25 Ocak 2022 tarihlerinde, Kuzey Çevre Otoyolu'nun işletmemiz sorumluluğundaki bahse konu olan Odayeri-Mall of İstanbul istikameti güzergahımızı kullanan araç sahiplerinin mağduriyetini bir nebze olsun telafi edebilmek adına geçiş bedellerini ödeme sistemlerine iade etmiş bulunmaktayız."