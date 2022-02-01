TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini satacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Konutlar için 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, iş yerleri için 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede. com.tr) teklif verilebilecek. Konut satışı yapılacak iller arasında Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Uşak yer alıyor. Ayrıca Balıkesir de iş yeri satışı yapılacak iller arasında bulunuyor.

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