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Haberler Ekonomi Türk kadın girişimciler Köln şekerleme fuarında

Türk kadın girişimciler Köln şekerleme fuarında

1.2.2022

Türk kadın girişimciler Köln şekerleme fuarında

ALMANYA'NIN Köln kentinde devam eden "51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı"na katılan Türk kadın girişimciler, kendi ürettikleri doğal ve sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı. İHBİR desteğiyle fuara katılan İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu üyelerinin sunduğu şekerleme, tatlı, kahve ve atıştırmalık ürünler, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektörel katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Platform adına açıklama yapan girişimci Öznur Alkan, "Burada tanıttığımız granola özelinde söylüyorum, ürünlerimizin tamamen doğal içeriklerden oluşması tüketici tarafından bir artı. Ürünlerimizde ilave şeker bulunmuyor, elma suyu ya da hurma özüyle ürünleri tatlandırıyoruz, bol yemiş ve kurutulmuş meyvelerle de ürünü daha zengin hale getiriyoruz. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir ürün." şeklinde konuştu.