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Haberler Ekonomi Tuz Gölü Gaz Deposu ihtiyacı karşılayacak

Tuz Gölü Gaz Deposu ihtiyacı karşılayacak

1.2.2022

Tuz Gölü Gaz Deposu ihtiyacı karşılayacak
BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır." dedi. Pamukçu, "Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün 24 saat görevini ifa etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.