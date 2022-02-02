EHKİB’in hedefi 1,6 milyar dolarlık ihracat

EGE Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sertbaş, Başkan Yardımcıları Seray Seyfeli ve Toygar Narbay basın mensuplarıyla bir araya geldikleri etkinlikte Birliğin son 4 yılını değerlendirirken, 2022 yılı ihracat hedefini 1,6 milyar dolar olarak açıkladı.

EHKİB Başkanı Sertbaş, "EHKİB'in ihracatı geçen yıl 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatımız 2020 yılına göre yüzde 14 arttı. İhracat hedefimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın payı büyük. Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. 2021'de Türkiye geneli ihracat birim fiyatı 13,3 dolar, EHKİB ihracat birim fiyatı 16,9 dolar oldu. Sektörümüzün birim fiyatları Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR