Elektrikte konutlara 41.4 lira destek geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli elektrik uygulamasında ortalama 150 kilowattsaat (kWh) olarak belirlenen tarifenin 210 kilowattsaate çıkarıldığını açıklaması ile birlikte elektrikte konutlara ortalama yüzde 11 indirim yapılmış oldu. Eski kademeli tarife ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilowattsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk gelirken, kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye tabii oldu. Türkiye, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler dolayında arttığı dönemde, 1 Ocak 2022 itibariyle dar ve orta gelirli ailelerin faturalarını desteklemek ve enerji tasarrufunu özendirmek maksadıyla elektrikte kademeli fatura dönemine geçti.

VATANDAŞA YENİ İMKAN

1 Ocak 2022 itibarıyla, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 5 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısmı ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, artık 1 Şubat itibariyle günlük 7 kWh, aylık ise 210 kWh'lik ortalama tüketim düşük kademeli tarifeden faturalandırılmaya başlanacak. Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanırken, dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Böylece daha önce 150 kWh olarak belirlenen ortalama tüketim şimdi 210 kWh'ye yükseltilirken, arada oluşan 60 kWh'lik fark vatandaşa 41.4 lira indirim olarak yansıyacak.

MALİYETİ 82.2 TL OLACAK

Aradaki 60 kWh daha önce 206 kuruşla çarpılırken, yeni tarifeyle birlikte o kısım da düşük tarife olan 137 kuruş ile çarpılacak. Böylece daha önce 123.6 lira olan o aradaki makasın şimdiki maliyeti 82.2 lira olacak. Böylece aradaki indirim 41.4 lira olarak gerçekleşecek. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin yaptığı hesaplamalara göre, yeni kademeli tarife ile birlikte daha önce 300 lira gelen fatura 269 liraya, 400 lira gelen fatura 359 liraya, 500 lira gelen fatura 459 liraya düşecek. Bu şekilde elektrikte ortalama yüzde 11'e yakın indirim gerçekleşmiş olacak.

EPDK'NIN SAYFASINDAN KONTROL EDILEBILECEK

KADEMELİ tarifeye yeni geçiş ile birlikte yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek ve şirketler tarafından vatandaşlara kesilen faturaların doğruluğunu kontrol etmek ise internet üzerinden mümkün olacak. İsteyen vatandaşlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sayfasında yer alan fatura sorgulama sekmesine fatura bilgilerini girerek gelen faturanın doğruluğunu görebilecek. Sisteme fatura ilk okuma, son okuma ve tüketim miktarı yazılarak fatura bedeline ulaşılabilecek. 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasındaki süre kademeli tarifenin 150 kWh orta sınırı olan dönemden, 1 Şubat'tan itibaren geçen süre ise 210 kWh'lik yeni ortalama tüketim üzerinden hesaplanacak. Ayrıca vatandaşlar hizmet aldıkları elektrik perakende şirketlerine de başvurarak faturalarının doğruluğunu kontrol edebilecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA