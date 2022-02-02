Kaz Dağları’ndaki T-2 Tüneli’nde ışık göründü

ÇANAKKALE'DE, Kaz Dağları'ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek Ayvacık T-2 Tüneli'nin ışık görme töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende Çanakkale'de Kazdağları geçişindeki yol ve tünellerin tamamı hizmete açıldığında mevcut güzergahın 2,5 kilometre daha kısalarak 9,5 kilometreye düşeceğini, böylece 1 yılda zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

Ulaşım yatırımları adına yerin 240 metre altında tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirten Karaismailoğlu, "Ayvacık- Küçükkuyu kesiminde 5 bin 710 metrelik çift tüp iki adet tüneli inşa ediyoruz. 4 bin 17 metrelik T-2 tünelimizde de ışığı göreceğiz." dedi.