Krediler altına, dövize gidemeyecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) toplamda 60 milyar liraya ulaşacak 3 ayrı kredi kefalet paketi hazırladığını açıkladı. İleri teknoloji, enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık ile turizm gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere türlü kredi imkânı sağlanacak. Yeni uygulama ile Hazine destekli kredilerin altın, dövize yatırım şeklinde amacı dışında kullanımı engellenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı program kapsamında verilecek kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek.

Bakanlık reel sektöre 60 milyarlık yeni kredi imkânının ayrıntılarını bu hafta paylaşacak. "İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği" kapsamında KOBİ ve bunların dışındaki tüm firmaların finansmana erişimi sağlanacak. Katma değeri yüksek ürün üreten firmalara "Yatırım Destek Paketi" kapsamında kredi verilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere İhracat Destek Paketi kapsamında kredi kullandırılacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA