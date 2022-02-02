Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Ocak ayı ihracatında rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin rotasının üretim, isthidam ve ihracat olduğunu belirterek, "İhracatımız Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamıdır. Dış ticaret Ocak ayında %38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir " diye konuştu.

BAKAN MUŞ: TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI REKORUNU KIRDIK

Bakan Muş, Türkiye'nin rotasının üretim, isthidam ve ihracat olduğunu belirterek, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.