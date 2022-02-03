Hastane arsası satışında Koç’a ihbar kararı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'ne ait Balçova'daki tıp fakültesi hastanesi arsası için açılan ihaleyi 260 milyon lira teklifle işadamı Rahmi Koç'un kazanmasının ardından yapılan itirazlar üzerine İzmir 3. İdare Mahkemesi ara karar verdi. Mahkeme, ihalenin iptali istemi ile açılan davanın ilerideki olası sonuçlarına karşı, taşınmazı satın alan üçüncü kişi durumundaki Rahmi Koç'a da ihbarda bulunulmasını kararlaştırdı.

19 Ocak'ta yapılan ihaleyi 260 milyon lira teklifle Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç kazanmıştı. Üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış yapılar bulunan arsanın Koç'a satışı İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nce de onaylandı ancak İzmir Ticaret Odası ve Ekonomi Üniversitesi kurucu eski Başkanı Ekrem Demirtaş, satışın iptali için yürütmenin durdurulması talebi ile dava açtı.

İzmir 3. İdare Mahkemesi davada ara karar verdi. Mahkeme, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre, 'Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde 3. kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edilebilir' maddesini hatırlatarak, davada ihaleyi kazanan ve üçüncü kişi durumundaki Rahmi Koç'a ihbarda bulunulmasına hükmetti. ■ METİN BURMALI