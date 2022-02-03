Kentsel dönüşüm destek limitleri 2 katına çıkarıldı

YAPISI "riskli" olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin lira olan üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin liraya yükseltildi. Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma sürelerinde değişikliğe gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi. 2

YIL GEÇERLİ OLACAK

KULLANDIRILABİLECEK kredi tutarları 2 katına çıkarılırken, hak sahipliği bazında 200 bin lira olan konut/iş yeri yapım/edinme kredi anapara üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin liraya çıkarıldı. Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Karara göre güçlendirme kredilerinde de tutar 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldı. Karar kapsamında Bakanlık tarafından onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldı

20 MİLYAR 190 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon lira harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon liranın üzerinde faiz desteği sağladı.