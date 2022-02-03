Maliye stokçuların peşine düştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile eş güdümlü çalışarak gerektiğinde stok tespitine yönelik fiili envanter çalışması yaptığını belirtti. Bakan Nebati, bu çalışmaların sonucuna göre risk unsurları tespit edilen mükelleflere vergi incelemesi yapıldığını ifade etti. Piyasa dengesini bozan, stokçulukla tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyette bulunanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası veriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarının mantıklı bir izahı yok, stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" sözlerinin ardından stokçulukla mücadelede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı.

GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bakan Nebati, Meclis'te konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağını anımsattı. Nebati, "Denetimlerde Bakanlığımız birimleriyle Gelir İdaresi Bakanlığı diğer kurum, kuruluşlarla eş güdüm halinde çalışarak gerektiğinde stok tespitine yönelik fiili envanter çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların sonucuna göre risk unsurları belirleniyor. Risk unsuru tespit edilen mükellefler vergi incelemesine alınıyor" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulamaya göre kurumun internet sitesi üzerinden "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" yapılabiliyor. Vatandaşlar kendilerine fahiş fiyattan gıda maddesi veya temel ihtiyaç malzemesi satan işletmeleri site üzerinden şikâyet edebiliyor. ■ HAZAL ATEŞ/ANKARA