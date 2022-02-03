Pamukkale Belediyesi gübre tesisi kuruyor

DENİZLİ Pamukkale Belediyesi çevreyi koruyucu önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İlçede toplanacak olan bitkisel ve hayvansal atıklar kompost gübre tesisinde işlenerek yeniden kullanılacak. Yatırımla yılda yaklaşık 2 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Pamukkale Belediyesi meclisinin kararıyla Eldenizli mahallesinde 25 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin ihalesi yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "İyi tarım vaatlerimiz gerçekleşti. Yapraklar ve hayvansal atıklar tesiste işlenerek kompost gübre haline getirilecek" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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