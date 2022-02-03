Somalı kadınların örnek başarı öyküsü

MANİSA'NIN Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın izlerini silmek için bir araya gelen kadınlar hemcinsleri için kooperatif kurarak onları üretime yönlendirdi. Soma Kadın Atölyesi Kooperatifi üyesi kadınlar bugün ürettikleri gıda ve tekstil ürünlerini ihraç ediyor.

E-TİCARETLE SATIYORUZ

KOOPERATİF Başkanı Sinem Say, ev ev gezerek kadınları ikna ettiklerini belirterek, "Yaşanan büyük travmanın etkilerini azaltmak için biz de kadınları evlerinden çıkaralım, onlara iş sahası açalım diye düşündük. İlk önce iğne oyası yaparak başladık. Birçok kadına istihdam sağladık" dedi. Atölyeyi 3 yıl sonra kooperatife dönüştürdüklerini ifade eden Say, "Tekstil firmalarıyla görüşüp üretime geçtik. Ardından gıda üretimine de başladık. Yöresel, doğal ürünler ürettiğimiz için birçok yerle anlaşma yaptık. İstanbul'da 400'e yakın markette ürettiğimiz gıda ürünleri satılıyor. Bunun için tarımsal kooperatif de kurduk" diye konuştu.

Kooperatifte ürettikleri gıda ve tekstil ürünlerini yurt dışına da göndermeye başladıklarını belirten Say şunları söyledi: "Dubai'ye, Viyana'ya düzenli olarak ürün gönderiyoruz. İran'a da ürünlerimiz gidiyor. Yaprak sarması konservesi ve baklavamız büyük ilgi görüyor. Çanta, takı, tekstil, ev tekstili gibi birçok üretim alanımız var. Kadınların hayatında da birçok şeyi değiştirdik. E-ticaretle ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz." ■ NERMİN UÇTU