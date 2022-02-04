Denizli yurt dışına 619 milyon $’lık ürün sattı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'den yapılan ihracatın Ocak ayında yüzde 20.8 artışla 619.1 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Tekstil- konfeksiyon sektörü ihracatının yüzde 7 artışla 129 milyon dolara ulaştığını ifade eden Memişoğlu, otomotiv ihracatının yüzde 30, halı ihracatının ise yüzde 28,1 arttığına dikkat çekti. Memişolu, "Sektörel çeşitliliğimiz ilimiz ihracatının en önemli özelliklerinden biri. Geçen ay en çok ihracat yaptığımız ülke bir kez daha İngiltere oldu. İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 4,2 artışla 46,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkinci sırada ABD yer aldı" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER