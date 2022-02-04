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Haberler Ekonomi ‘İnciraltı planları için müjde bekliyoruz’

İnciraltı planları için müjde bekliyoruz’

4.2.2022

‘İnciraltı planları için müjde bekliyoruz’

İNCİRALTI Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, sağlık turizmi odaklı İnciraltı planlarının, kente gelecek turist potansiyelini artıracağını belirterek, "İzmir ayda 1,5 milyar, yılda 20 milyar lira kazanır. Plan müjdesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

İzmir'in sağlık turizminde, İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Karabulut, "İzmir'in plansız kalan mücevheri İnciraltı, yıllardır kamuya faydasız, kaderine terk edilmiş olarak bekliyor. Oysa ülkemize ve şehrimize ekonomik anlamda büyük kazanımlar getirebilecek potansiyeldedir" diye konuştu.

5 milyon metrekarelik İnciraltı ve Bahçelerarası'nın planlanması ile 10 milyar dolar yabancı sermayenin geleceğini kaydeden Karabulut, "Ayrıca 30 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak. Sağlık turizmi kapsamında 100 bin yeni turist gelecektir" ifadelerini kullandı.