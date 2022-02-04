İran’dan gelen doğalgaz miktarı yüzde 50’yi aştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'dan doğalgaz akışının yeniden başlayacağını açıklamasının ardından, bu ülkeden Türkiye'ye gönderilen günlük gaz miktarı yaklaşık 15 milyon metreküpe ulaştı. Böylece sorunun yaşandığı ilk günlerde Türkiye'ye günlük düşük basınçta 1-2 milyon metreküp gaz yollayan İran, şu anda gönderdiği gaz miktarı ile göndermesi gereken günlük 28 milyon metreküplük taahhüdün yarısını yakalamış oldu.

ÇÖZÜME YAKLAŞILIYOR

İran Enerji Bakanlığı'nın Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın iletim hattında meydana gelen teknik bir arıza ile 20 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle kesintiye uğratılacağını açıklamasının ardından baş gösteren sorunda çözüme yaklaşılıyor. BOTAŞ yetkililerinden edinilen bilgiye göre İran'dan Türkiye'ye yönelik gerçekleşen doğalgaz akışı dün itibariyle yüzde 50'yi aştı. Böylece İran sözleşmelerle Türkiye'ye taahhüt ettiği günlük 28 milyon metreküplük doğalgazın 15 milyon metreküplük kısmına kadar olan bölümünü ulaştırmaya başladı.

KISITLAMA BİTECEK

Yetkililer İran'dan gelen gazın 10 gün içerisinde tam kapasiteye ulaşmasının beklendiğini ve bu noktada doğalgaz ile ilgili tüm kısıntıların da ortadan kalkacağını ifade etti. Doğalgaz akışının tam kapasiteye ulaşması halinde tüm kısıtlamalar sona erecek.

ANLAŞMA MÜJDESİNİ VERDİ

SORUNUN baş göstermesinin ardından BOTAŞ bölgeye teknik bir heyet göndermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile sorunun aşılması için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İran tarafı ile doğalgaz kesintisinin havaların ısındığı yaz aylarına bırakılması için mutabık kalındığını ve gaz akışının yeniden başlayacağını açıklamıştı.

İKİNCİ NÜKLEER SİNOP'A KURULACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin enerji çeşitliliğine yönelik başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi çalışmalarını karalaması sonrasında müjdelediği "ikinci nükleer santral geliyor" ifadelerinin detayları netleşti. Yine 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak. İnceburun'a yaplacak santral için ÇED süreci beklenecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA